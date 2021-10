No passado fim de semana, Mia Rose viajou até Viena, na Áustria, para desfrutar de uns animados dias na companhia do namorado (do qual não se conhece a identidade) e de alguns amigos.

"Um conto sobre o último fim de semana em Viena, na Áustria. Muita música e strudel", afirmou a artista ao partilhar nas redes sociais vários momentos da viagem.

Espreite na galeria.

