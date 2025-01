Mia Rose despediu-se de 2024 com o marido, António Morais, e os amigos, na Comporta. E, apesar de estarmos no inverno, vestiu o fato de banho na praia.

Numa publicação partilhada esta quinta-feira, 2 de janeiro, na sua conta de Instagram, é possível ver os momentos mais marcantes desta escapadinha.

"Últimas 24 horas de 2024 & primeiras 24 horas de 2025", lê-se na legenda.

Nas imagens, é possível ver o grupo na praia, na rua no momento do fogo de artifício da meia-noite, numa esplanada, e a jogar jogos de tabuleiro.

De relembrar que Mia Rose e António Morais estão à espera do primeiro filho. A artista é ainda mãe de Mateus, fruto do antigo casamento com Miguel Cristovinho.

