Depois de vários meses de sucesso, ainda que já sem a sua figura principal: João Baião, o programa 'Olhó Baião' chega ao fim este sábado, dia 19 de dezembro.

"Está no ar o último 'Olhó Baião', um programa onde não faltará a festa, a boa disposição e a alegria do costume", anuncia a SIC nas suas redes sociais.

Apesar de ter estado ausente nos últimos fins de semana, por estar diariamente a apresentar o programa 'Casa Feliz', João Baião marcou presença na despedida para conduzir, pela última vez, o formato a que deu nome.

Não se sabe ainda o que estará a SIC a preparar para as manhãs de fim de semana, mas acredita-se que poderá estar a caminho um formato muito semelhante a 'Olhó Baião'.

Nas suas redes sociais, João Baião assinalou o fim do formato com uma mensagem especial e de agradecimento.

"Hoje despeço-me de um programa que foi e será muito especial para mim. Pelo desafio, pela novidade mas sobretudo porque revi colegas e amigos com quem já tinha trabalhado antes. Mas também conheci novos companheiros e fiz novas amizades. Ri, chorei, saltei, cantei, viajei e brinquei muito, sempre grato pelo privilégio e oportunidade de fazer-vos companhia nas manhãs de fim de semana. Muito obrigado à SIC, muito obrigado Daniel Oliveira, muito obrigado às Produções Clandestinas (Dulce, Claudia e Artur, gosto muito de vocês!). Muito obrigado a todos os convidados que ao longo destes quase dois anos de 'Olhó Baião' pisaram o nosso palco. Muito obrigado a todos que do outro lado do ecrã me fizeram companhia também e ajudaram à festa. Hoje é um dia com alguma nostalgia, mas sempre olhando para a porta do futuro. Hoje, mais do que nunca, com esperança e alegria".

