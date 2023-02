No Carnaval, ninguém leva a mal! Está a chegar uma das épocas mais divertidas do ano e até o fim de casamento conturbado de Shakira e Piqué vai ser alvo das brincadeiras.

Já circulam imagens na Internet de fatos de Carnaval que fazem alusão ao doce de morango que ajudou Shakira a descobrir a traição de Piqué.

A cantora colombiana, sabendo que o ex-marido não gostava do sabor do doce de morango, estranhou que o frasco tivesse menos conteúdo do que sabia que tinha anteriormente, o que motivou as suas desconfianças.

As fotografias do fato acima mencionado foram tiradas no Brasil e houve várias pessoas que tiveram esta ideia.

O fenómeno é a epítome da 'pop culture' (e de como a vida privada de algumas celebridades pode tornar-se numa caricatura, incluindo os detalhes mais 'humanos').

Veja na galeria as imagens que estão a ser partilhadas no Twitter.

