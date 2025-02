Deborah Secco deu nas vistas com o seu fato de carnaval para o icónico Baile da Vogue no Rio de Janeiro, que decorreu no passado sábado, 22 de fevereiro.

Como a revista completava 50 anos, a atriz resolveu vestir-se de bolo de aniversário. Na parte traseira do fato existia uma abertura que deixava o 'rabiosque' à mostra.

A colonista do site 'Metrópoles', Fábia Oliveira, descobriu ainda que esta máscara custou qualquer coisa como 21 mil euros.

O Baile da Vogue teve como tema 'Voguelândia: O Fantástico Mundo da Moda'. A festa contou com 1800 convidados e decorreu no Copacabana Palace.

