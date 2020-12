O espírito natalício já chegou a casa de Cristiano Ronaldo. Esta quinta-feira, dia 10, Georgina Rodríguez partilhou com os seus seguidores como está linda a sala de estar da mansão da família em Itália.

Nas imagens, Georgina mostra a árvore de Natal e grande parte da decoração da enorme sala de estar do casal. Do Pai Natal gigante aos presentes de luxo, todos os pormenores vão fazê-lo entrar diretamente em casa do casal.

Num dos vídeos revelados pela companheira do jogador português é ainda possível ver os filhos do casal a brincarem no sofá.

Recorde-se que Cristiano Ronaldo é pai de Cristianinho e dos gémeos Eva e Mateo. Da relação com Georgina Rodíguez nasceu a pequena Alana Martina.

Leia Também: Georgina Rodríguez a bordo de avião de luxo com os filhos. Eis as imagens