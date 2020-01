DJ Khaled partilhou com os seus admiradores nas redes sociais a primeira fotografia do seu filho recém-nascido. O músico de 44 anos e a mulher, Nicole Tuck, deram as boas vindas ao pequeno Aalam ainda este mês.

Na sua conta de Instagram, o artista publicou uma fotografia na qual o bebé surge ao lado do irmão, Asahd, de três anos, ainda na cama.

Khaled vive desta forma uma fase muito positiva da sua vida.

Eis a ternurenta publicação:

