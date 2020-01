O DJ Khaled já foi pai pela segunda vez. O artista, de 43 anos, não resistiu em partilhar com os fãs este momento de pura felicidade e confirmou o nascimento do bebé na sua página do Instagram, esta terça-feira, dia 21 de janeiro.

Ao lado de uma fotografia sua a comemorar o nascimento do bebé com a médica, o músico escreveu: "Obrigado Allah! Obrigado minha rainha Nicole! Abençoado DR JIN! Outro".

O artista não revelou mais informações sobre o bebé e até à data não se sabe o nome da criança.

Recorde-se que o DJ e a companheira, Nicole Tuck, já são pais do pequeno Asahd, de três anos.

