Esta quinta-feira foi divulgado um comunicado sobre o testamento de Gugu Liberato. A nota revela que o apresentador deixou “quase a totalidade” dos bens aos três filhos - João Augusto, de 18 anos, e as gémeas Marina e Sofia, de 15. Os três jovens são fruto do casamento da estrela televisiva com a médica Rose Miriam Di Matteo.

Sabe-se ainda que Gugu Liberato nomeou a irmã, Aparecida Liberato, como representante legal das filhas menores por reconhecê-la como “apta e capaz de levar a bom termo a liquidação do testamento e da sua expressa vontade”, cita a revista QUEM.

Recorde-se que o apresentador brasileiro perdeu a vida a 22 de novembro depois de um grave acidente na sua residência em Orlando, EUA. Tinha 60 anos.

