Chegou ao fim a primeira edição do reality show 'O Triângulo'. Para a gala deste domingo, 28 de maio, Cristina Ferreira brilhou com um visual discreto, porém, com um toque de irreverência, ou não fosse esta a sua imagem de marca.

Para a ocasião, a apresentadora escolheu um vestido da marca Solace London, preto, que se destacou pela sua aplicação em tecido, em tons de lavanda, na zona da cintura.

De maneira a dar brilho ao visual, a comunicadora usou uns brincos mais dramáticos, da Swarovski.

As sandálias são da marca de luxo Yves Saint Laurent.

