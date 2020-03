Se segue Bruno Nogueira no Instagram, certamente que já deu conta da nova dinâmica na sua rede social. Todas as noites, pelas 23 horas, o humorista realiza diretos que contam com a participação de outras figuras conhecidas do público. Uma forma de animar os serões dos internautas, fazendo-os esquecer (durante uma hora e meia) as angústias inerentes à pandemia da Covid-19.

Esta quinta-feira, recorrendo à sua conta de Instagram, o comediante fez um balanço da experiência.

"As coisas simples passam a ter um eco diferente nestes tempos confusos. Comecei há uns dias a fazer emissões em directo no meu Instagram. Para manter a minha própria sanidade mental, para exercitar o improviso, para não me acomodar, e para alimentar a vontade de estar com outros. Para não ser bicho da conta. Depois de tudo feito e arrumado, com a casa exausta de ver acontecer mais um dia, bebo um copo de vinho com amigos, à (difícil de suportar) distância possível neste momento. As mensagens que recebo no fim já me comoveram e já me fizeram rir. O raio do bicho faz isto: torna-nos mais iguais que nunca e fica tudo em carne viva", começou por dizer.

Bruno Nogueira frisou que o ritmo de diretos talvez sofra alterações, deixando se ser diário. Contudo, esta é uma rotina que quer manter.

"Então, enganamos a sorte e juntamo-nos ali, e por momentos tudo fica menos difuso e até parece que está tudo mais perto. E está mesmo. Não sei quanto tempo mais irei aguentar o ritmo diário (é possível que passe a ser menos vezes por semana) mas quero que saibam que também a mim me faz bem estar convosco".

E rematou: "Vai correr tudo bem, um dia de cada vez. Aguentem firmes, não cedam. Estamos todos juntos nisto de estarmos longe. Obrigado a todos os que vão passando pelo directo, mas em especial (e que me perdoem os outros) ao Markl e ao Filipe Melo, pela nossa bonita amizade que se multiplica em coisas boas. E já sabem: enquanto der, às 23h, vamos fazendo as pazes com o mundo. E aproveitamos e damos de beber ao que está por vir"

Vale referir que os diretos contam com habituais participações de Nuno Markl, João Manzarra, Nuno Lopes e Filipe Melo. Também já foram 'convidados' Jessica Athayde, Salvador Martinha e Marco Horácio.

