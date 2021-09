Diogo Morgado foi pai pela primeira vez há precisamente 12 anos, do pequeno Santiago. Uma data especial que levou o ator a partilhar uma rara fotografia do filho no Instagram.

Sem mostrar o rosto do menino, o pai 'babado' destacou a imagem ao lado de uma carinhosa mensagem.

"Tanto abraças o mundo presente como parece que a tua sombra voa nos mundos onde a tua imaginação é sempre tão fantástica, entusiasmante. És único. O teu sorriso ilumina os dias e o meu orgulho em ti é cada vez maior. Parabéns, meu filho. 12 anos de luz", escreveu.

Logo após a partilha, a caixa de comentários começou a receber mensagens dos seguidores.

Recorde-se que Diogo Morgado é ainda pai de Afonso, do casamento com Cátia Oliveira.

