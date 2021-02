O humorista criticou os que não cumprem as medidas de confinamento, gerando discórdia pelo facto de, alegadamente, também ele ter furado as medidas. Veja as fotos da alegada festa.

Diogo Faro publicou este sábado na sua conta oficial de Twitter a crónica que escreveu e foi publicada no mesmo dia no site Sapo 24: 'Roubar vacinas e dançar em festas'. Tratava-se de uma crónica onde o humorista criticava todos os que não cumprem as medidas de confinamento e insistem em juntar-se me festas e grupos de amigos. Críticas que acabaram por gerar uma onda de revolta entre os internautas, que descobriram que também Diogo Faro terá, alegadamente, participado numa festa. De acordo com os comentários e fotografias reveladas pelos internautas, Diogo Faro terá passado a Passagem de Ano com um grupo de pelo menos 14 amigos, sem máscaras e sem distanciamento social. "Cala-te hipócrita", atira um seguidor. "Que hipocrisia é esta Sapo? Vocês deviam ter vergonha de ter uma personagem destas a escrever artigos para vocês", aponta outro. Importa referir que no Ano Novo o governo português proibiu festas e ajuntamentos no âmbito das medidas relacionadas com a pandemia de Covid-19.