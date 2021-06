"E o Nuno Luz, o jornalista da SIC, que se passou e à chegada à Budapeste me quis bater?" Foi assim que Diogo Faro começou o mais recente vídeo que fez na sua página de Instagram, onde relata um episódio que diz ter vivido no aeroporto de Budapeste.

"Cheguei todo lampeiro a Budapeste com os meus amigos [...] e um dos meus amigos, em jeito de brincadeira, disse que estava lá o Nuno Luz e que se calhar devia querer falar comigo. E rimos. Porque é que o Nuno Luz haveria de querer falar comigo?!", conta. Logo de seguida, diz, o jornalista da SIC terá ido em direção a Diogo Faro e tecido vários insultos.

"Eu empurrei-o e disse para ele sair dali. Ele voltou outra vez para a minha cara e disse: 'Achas que podes dizer tudo o que queres de mim na Internet", relatou, referindo que Nuno Luz "continuou a gritar".

"Tenho o filho dele, uma criança de 17 anos, ao meu lado a gritar és um f**** da p***** e a empurrar-me no ombro... O Nuno Luz tira a máscara e continua a gritar. [...] O que é que eu podia fazer? Andar à porrada? Aquilo era para andar à porrada? [...] Tive que me manter calmo, também não sou violento, não é da minha natureza resolver coisas à pancada. E por mais que aquilo me pusesse o sangue a ferver, não queria, de todo, ir parar a uma esquadra húngara e não queria estragar as férias aos meus amigos", continuou.

"Vocês perguntam se fiz alguma coisa. Já terei feito piadas sobre o Nuno Luz, como fizeram, mais ou menos, todos os comediantes em Portugal ou, mais ou menos, meio país já fez. Se se justifica este tipo de coisas? Acho que não! Duvido muito que se justifique este tipo de comportamento e abordagem", afirmou.

Entretanto, Diogo Faro explicou que "algumas das pessoas sentiram-se legitimadas para também começarem a insultar" o comediante. "Houve ali uma percentagem que se sentiu legitimada para ser violenta comigo só porque não gosta do meu trabalho. Isto não me parece propriamente normal", desabafou.

"Depois as coisas amainaram, até porque os seguranças do aeroporto começaram a tirar-nos fotografias", detalhou, salientando que "conheceu vários portugueses que testemunharam tudo e que estão disponíveis para testemunhar e corroborar" tudo o que o humorista disse.

Antes de terminar, Diogo Faro diz que partilhou este episódio com outras pessoas que lhe disseram que não teria sido a primeira vez que Nuno Luz "ameaça pessoas e tenta bater em pessoas que disseram alguma coisa sobre ele".

Veja o testemunho na íntegra:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Diogo Faro (@diogofaroidiota)

