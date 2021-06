José Castelo Branco recordou o episódio que viveu numa das galas do reality show ‘Casa dos Segredos – Luta pelo poder’, quando foi agredido por Zezé Camarinha, tendo culpado a TVI por tal momento.

Durante um direto que fez no Instagram com Andreia Silva do 'Love On Top', José Castelo Branco disse: "Entrei estupidamente, a minha mãe não queria, foi antes da minha mãe morrer. Ela dizia sempre: tudo menos um programa onde estivesse uma determinada pessoa. A minha mãe já estava numa espiritualidade muito elevada. Eu aceitei, e realmente aconteceu uma coisa trágica que ainda hoje estou marcado. Parti o pé de uma forma tão grande, tão violenta..."

"Depois tive aquela cena incentivada do senhor aí do Algarve [Zezé Camarinha], como sabe… Ele foi picado para fazer aquilo e metia diretores, metia apresentadores [Teresa Guilherme] e metia não sei quê… Portanto", acrescentou.

Mas não ficou por aqui e lembrou outros reality show em que participou. Entre eles, contou: "O 'Circo das Celebridades' foi o que menos gostei. Não gostava porque não era grande fã do dono do circo. Ele fazia-me imenso bullying. As câmaras não mostravam, mas sempre que ele podia, tinha a mania que era macho e eu odeio isso. Porque um macho quando é bem resolvido, é bem resolvido, não tem esses problemas. Quando as pessoas são homofóbicas há ali qualquer coisa... Depois, mais tarde, vim a saber de algumas coisas, mas não interessa".

Veja o direto completo abaixo:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por José Castelo Branco (@jose_castelo_branco)

Leia Também: José Castelo Branco assinala aniversário do irmão. "Sempre orgulhoso"