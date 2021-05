José Castelo Branco voltou a recorrer à sua página de Instagram para assinalar o aniversário do irmão, Sérgio, que completa 80 anos esta terça-feira, 4 de maio.

Na legenda de uma fotografia do familiar, a figura pública do jet set português escreveu: "Um 80.º aniversário muito feliz e saudável, meu querido e adorável irmão. Sempre orgulhoso de ti. Deus te abençoe".

Recorde-se que já no ano passado José Castelo Branco assinalou este dia especial na mesma rede social. Na altura publicou uma fotografia do irmão com o primo António Costa, atual primeiro-ministro.

