Diogo Amaral não poderia ter sido recebido de melhor forma este sábado, 17 de junho, no regresso a casa. Na sua página de Instagram, o ator destacou um presente que recebeu dos filhos, nomeadamente, um bonito desenho no qual todos aparecem representados - Oliver, Mateus, Diogo e Jessica.

"Cheguei a casa depois de um sábado de trabalho longo, já estão todos a dormir e encontrei isto. Love it", notou numa publicação na qual mostrou o desenho em questão.

Vale notar que Mateus nasceu da anterior relação de Diogo com Vera Kolodzig. Já Oliver é fruto do atual namoro com Jessica Athayde.

