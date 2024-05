Jessica Athayde esteve no passado fim de semana no Reino Unido com amigas. A 'escapadinha' foi destacada pela atriz na respetiva conta de Instagram, através das seguintes palavras: "A mãe tirou um fim de semana sozinha pela primeira vez com amigas. Para muitas isto é só parvo, mas para mim foi super importante".

Entretanto, já de regresso a Portugal, Diogo Amaral, companheiro de Jessica, partilhou o momento em que o filho, o pequeno Oliver, reencontra-se com a artista.

"A minha Célia chegou do estrangeiro", notou no vídeo em questão que poderá ver na galeria.

Recorde-se que o casal está noivo.

Leia Também: Jessica Athayde e Diogo Amaral 'retidos' no Brasil após voo cancelado