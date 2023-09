Diogo Amaral usou a sua conta no Instagram para publicar fotografias das férias.

O ator passou grande parte das férias de verão em locais de praia, na companhia da namorada, Jéssica Athayde, do filho de ambos, Oliver, e do filho mais velho do ator, Mateus.

Apesar de as férias já terem acabado, o ator publicou na tarde desta quinta-feira, dia 7 de setembro, um conjunto de fotografias dos dias de descanso, tiradas com uma máquina analógica.

"Algumas do verão com a máquina analógica", escreveu, na legenda das imagens.

Leia Também: Diogo Amaral comenta regresso à TVI: "Estou a gostar bastante"