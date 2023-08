Diogo Amaral usou a sua conta no Instagram esta quinta-feira, dia 31 de agosto, para partilhar duas fotografias nas quais se mostra a ser maquilhado por crianças, entre as quais se encontra o filho mais novo, Oli.

"A minha quinta-feira, by: Oli, Esperança e Luz", escreveu o ator na legenda das fotografias, nas quais aparece com as sobrancelhas, os olhos e os lábios pintados, que resultou numa maquilhagem bastante original.

"Fica muito bem"; "Que jeitoso" e "Nunca te vi tão bem maquilhado" são alguns das mensagens deixadas pelos seguidores do ator na caixa de comentários.

Leia Também: "O fim": As últimas fotos das (misteriosas) férias de Jessica Athayde