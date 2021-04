Filipa Nascimento foi a pessoa escolhida para apresentar o mais recente programa do 'Estamos em Casa', nas manhãs de sábado da SIC, para o qual convidou atores que integram o elenco da novela 'Amor Amor', entre eles, Diogo Amaral e Paulo Rocha.

Depois de questionar como era trabalhar neste projeto, Diogo não perdeu a oportunidade de brincar com a artista.

"Acho que é preciso ter azar, eras uma pessoa que me infernizava a vida todos os dias. Entrava em estúdio muito preocupado com os textos na mão e ela pregava-me sempre um susto no estúdio", afirmou.

Eis o momento.

