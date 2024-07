Na semana passada, Cândido Costa gravou um vídeo nas férias nas Maldivas onde disse, na brincadeira: "Estamos aqui mais ou menos há 10/11 horas e já fiz amor seis vezes".

Diogo Amaral não ficou indiferente à partilha do ex-futebolista e decidiu também entrar na brincadeira, tendo imitado Cândido Costa.

"Chegamos aqui à Comporta - tira-me aqui os óculos, meu amor, se faz favor - há quatro, cinco horas, e já fizemos amor sete vezes", diz o ator no vídeo que publicou nas stories da sua página de Instagram.

"Este ano", acrescenta de seguida Jessica Athayde. O casal acabou o vídeo às gargalhadas.

Por sua vez, Cândido Costa destacou o vídeo de Diogo Amaral na sua página e mostrou que se divertiu muito com as imagens, especialmente com a reação de Jessica Athayde. Veja o vídeo que está na galeria.

