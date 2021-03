Diogo Amaral esteve à conversa com a RFM onde fez várias revelações. Questionado pelos radialistas se, porventura, gostava de ter mais filhos, o ator confessou o seu desejo em ser pai de uma menina.

"Gostava de ter uma filha, queria tentar uma menina. A minha questão é ter mais mães", afirmou em tom de brincadeira.

Note-se que Diogo já é pai de Mateus, do relacionamento anterior com Vera Kolodzig, e ainda de Oliver, fruto da relação com Jessica Athayde.

Na mesma conversa, o artista notou que está solteiro atualmente.

Por outro lado, e comentando um outro assunto, nomeadamente, aquilo que diria a si mesmo com 20 anos de idade, Diogo notou: "Fiz muitas asneiras, mas acho que foram precisas essas asneiras todas para estar no sítio em que estou hoje. Mas arrependo-me de muitas coisas que fiz. É um misto de arrependo-me, não me arrependo. Diria 'puto, vai com calma!'".

