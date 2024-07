Jessica Athayde e Diogo Amaral não perdem a oportunidade de brincar um com o outro nas redes sociais. De casamento marcado para o dia 30 de novembro deste ano, a artista fez uma partilha na sua página de Instagram, em tom de brincadeira, na qual refere: "Quando me lembro que me vou casar por amor e não por dinheiro".

Na legenda da partilha, acrescentou: "E ainda vou de vestido de noiva".

Ao ver a publicação, Diogo Amaral deu uma resposta hilariante, lembrando a novela 'Floribella', cujo elenco integrou.

"Sou rico em sonhos e pobre, pobre em ouro", escreveu.

Ora veja:

