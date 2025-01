Diogo Alexandre estava longe de imaginar que um dia teria de 'lutar' para recuperar a sua página de Instagram. Conforme o próprio confessou em declarações a Adriano Silva Martins no programa 'V+Fama', este viu a sua conta na rede social a ser pirateada em apenas cinco dias.

"Já tinha tido o cuidado de aumentar a segurança das redes sociais", notou, lamentando que nem isto foi suficiente para impedir o roubo.

Mesmo já tendo recuperado a sua página, alterando, inclusive, os acessos, Diogo Alexandre contou que o caso está a ser investigado pelas autoridades.

Isto porque para além do Instagram houve ainda quem usasse uma alegada página de fãs no TikTok para burlar admiradores. Revela o vencedor do 'Secret Story 8' que terão mesmo recorrido à inteligência artificial para o fazer.

Apesar deste incidente, Diogo mostrou-se grato pela onda de carinho de que tem sido alvo desde que saiu da casa. "O que me enche mais o coração é que se reveem se alguma forma naquilo que passei", notou.