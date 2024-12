Diddy deverá passar o Natal na prisão depois de ter visto negado pelo juiz o terceiro pedido para sair sob fiança, como relata o Daily Mail.

O rapper, de 55 anos, cujo património líquido foi avaliado pela Forbes em 400 milhões de dólares, já exibiu várias vezes nas redes sociais as luxuosas celebrações com a família. No entanto, este ano, tudo indica que passará a quadra festiva atrás das grades.

O artista, recorde-se, foi detido no dia 16 de setembro em Manhattan após ser acusado de tráfico sexual, extorsão e incentivo a redes de prostituição. Diddy aguarda o julgamento que irá decorrer no dia 5 de maio do próximo ano.

De acordo com o TMZ, a unidade prisional onde o rapper se encontra tem um plano especial para o dia 25 de dezembro. Entre as atividades, são esperados jogos de cartas e dominó, assim como competições desportivas de basquetebol e futebol, como releram fontes.

No que à ementa diz respeito, espera-se que haja "frango assado, massa com queijo, molho de arando, uma espécie de pão doce e um bolo festivo".