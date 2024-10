As filhas gémeas de Diddy, Jessie e D’Lila, e a mãe do rapper, Janice Combs, visitaram-no no Metropolitan Detention Center na semana passada, avança a Page Six.

Esta foi a primeira vez que as filhas do músico viram o pai desde a sua detenção no mês passado.

De acordo com o TMZ, Diddy esteve com as filhas na área de visitas do centro de detenção, onde puderam conversar e abraçar-se enquanto eram vigiados pelos guardas prisionais, num encontro muito emotivo.

De relembrar que Diddy foi detido no dia 16 de setembro e acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição.

O cantor encontra-se à espera de julgamento no Metropolitan Detention Center uma vez que, aos olhos da justiça, Combs "representa um perigo - para as vítimas e outros, através da violência física e pelo comportamento - e também um risco de fugir", não tendo os seus pedidos de saída sob fiança sido aceites.