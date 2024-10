A mãe do artista, Janice Combs, quebrou o silêncio sobre o caso do filho, que está a ser acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição.

Janice Combs, mãe de Diddy, afirmou que, apesar de o filho talvez não ter sido completamente honesto sobre a situação com a ex-namorada Cassie, isso não o faz automaticamente culpado de todas as alegações que têm surgido. Janice falou com o Local 10 News no domingo, 6 de outubro, através da sua advogada, considerando que o filho está a ser julgado através de "uma narrativa criada a partir de mentiras". "O meu filho não é o monstro que têm pintado", referiu, garantindo que o apoia e que aguarda o julgamento para que possa provar a sua inocência - a primeira data em tribunal está marcada para o dia 9 de outubro. De relembrar que Diddy foi detido no dia 16 de setembro e acusado de crimes de extorsão, tráfico sexual e também relacionados com prostituição. O cantor encontra-se à espera de julgamento no Metropolitan Detention Center uma vez que, aos olhos da justiça, Combs "representa um perigo - para as vítimas e outros, através da violência física e pelo comportamento - e também um risco de fugir", não tendo o seu pedido de saída sob fiança sido aceite. Leia Também: Diddy avisou Justin Bieber para não falar "das coisas que fizeram juntos"