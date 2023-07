É dia de festa para Diana Chaves. A atriz e apresentadora completa esta terça-feira, 11 de julho, 42 anos de vida.

A data é especial, mas Diana escolheu passá-la a trabalhar. Marcou presença no programa 'Casa Feliz', da SIC, que apresenta de segunda a sexta-feira ao lado de João Baião e acabou surpreendida em direto.

A equipa do formato das manhãs reuniu um vídeo com "alguns dos seus melhores momentos na 'Casa Feliz'" e deixou-a de sorriso no rosto e brilho no olhar.

Eis abaixo as imagens:

Leia Também: "Parto as paredes todas", diz Toy. Diana Chaves reage com piada marota