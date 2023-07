Diana Chaves e Marco Horácio protagonizaram recentemente uma entrevista intimista no programa 'Júlia' na qual a apresentadora falou sobre o amor que a liga às irmãs.

"Irritava-me quando eu dizia em conversa que queria muito ser mãe e me diziam: 'Aí é que vais mudar a tua perspetiva da vida'. Eu dizia: 'Não, eu não vou gostar mais da minha filha do que gosto das minhas irmãs'. Fui mãe e constatei que não gosto mais da minha filha do que das minhas irmãs", disse, explicando que tem pelas duas irmãs, uma mais nova e outra mais velha, um sentimento maternal - que chegou a ser-lhe confirmado por uma psicóloga e está relacionado com o facto de as três terem perdido a mãe muito novas.

As palavras de Diana acabaram por ser descontextualizadas e deram origem a notícias que a deixaram algo irritada. "Que estupidez! Claro que estes títulos chamam a atenção… mas, tirado do contexto, fica só absurdo", lamentou a comunicadora, referindo-se a um título onde podia ler-se: "Diana chaves assume que a filha não e a pessoa que ela mais ama nesta vida".

"Aquilo que disse foi que amo as minhas irmãs, como amo a minha filha, sendo que, obviamente, a minha filha linda depende de nós, pais. E as minha irmãs, não. E já agora, somos muito felizes todos e se há coisa que não alta nesta família é amor. Até vou acrescentar alguns nomes de pessoas que também amo muito", afirmou, juntando às suas palavras uma fotografia de família.

"Em momento algum disse que a minha filha não é a pessoa que mais amo neste mundo e nos outros", completou.



© Reprodução Instagram/ Diana Chaves

