"A distância é só um número de quilómetros a que nos habituámos há muitos anos. Podemos falar horas ao telefone ou despachar o assunto em cinco minutos", foi com estas palavras que Diana Bouça-Nova começou por falar da relação que tem com a irmã mais velha, Luísa.

A familiar da jornalista da RTP1 completa mais um ano de vida este sábado, 27 de fevereiro, data que Diana Bouça-Nova não deixou passar em branco.

"Concordamos em tanto e somos o oposto em muito mais. Somos diferentes, embora haja quem nos ache parecidas. E até confundiam muitas vezes a voz quando atendíamos o telefone de discar lá de casa", contou.

"Por causa dela não tirei direito. A exigência de mais oito anos de idade fez-me crescer rápido e ter uma maturidade, diziam, fora do normal para a idade. A Luísa dá-me sempre colo, mesmo quando eu não preciso", rematou.

Uma partilha que rapidamente despertou a atenção de muitos seguidores. Veja a publicação e todas as reações à mesma:

Recorde-se que Diana Bouça-Nova está neste momento grávida do segundo bebé. A jornalista já é mãe do pequeno Francisco, de quatro anos, fruto do casamento com Francisco Coelho Lima.

Leia Também: Diana Bouça-Nova mostra (já grande) barriguinha de grávida