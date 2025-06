Diana Bouça-Nova está grávida do terceiro filho. A novidade foi anunciada nas redes sociais da jornalista da TVI e CNN Portugal.

Diana partilhou na sua conta oficial de Instagram uma fotografia na qual aparece em destaque a sua barriguinha de grávida, juntamente com as sombras do marido e dos dois filhos do casal.

Na legenda da imagem, a jornalista apenas colocou cinco emojis em forma de coração - alusivos aos elementos da família que está a construir.

Leia Também: Sandra Felgueiras sobre a filha: "A minha pequenina vai para o liceu"