Ao longo de cinco anos, Diamantina fez companhia aos telespetadores da RTP nos vários formatos do primeiro canal por onde foi passando. Contudo, da mesma forma inesperada com que a televisão surgiu na sua vida, assim também desapareceu.

A Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz a também fadista confessou que ficou "magoada" quando foi dispensada, lembrando a ocasião.

"Não foi uma escolha, foi uma surpresa. Quando se está mais ou menos cinco anos a fazer de tudo em televisão, foram confiadas imensas missões de vários géneros e em vários horários, quando isso acontece, pensas que já construístes parte do teu caminho e que aquilo é para continuar, apesar de sabermos que tudo é efémero", reflete..

"De um momento para o outro o programa acaba e eu deixo de ser convidada para projetos em que participava anualmente, como o 'Verão Total'. Disseram que deixou de haver espaço para mim, porque perguntei", faz ainda saber, notando que se não tivesse questionado não lhe teria sido dada nenhuma explicação.

"Fiquei magoada. Sei que não é o fim do mundo, já tinha outra profissão, mas acho que somos pessoas. Gostava de ter saído com alguma dignidade. É isso que magoa, que nós não entendemos muito bem e depois durante algum tempo isso mexe com a nossa autoestima porque começamos a perguntar muitas coisas", faz ainda saber.

A artista revela que chegou a ponderar se tinha sido uma "fraude" e que, ao contrário do que pensava, se calhar nem teria jeito para estar no pequeno ecrã.

De facto, a saída foi de tal forma sentida que a convidada esteve durante um período sem ver televisão.

Veja aqui a entrevista.

