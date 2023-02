Thiago Rodrigues quebrou o silêncio desde uma suposta agressão de que terá sido vítima em dezembro do ano passado.

O ator brasileiro, que também já integrou projetos em Portugal, fez um esclarecimento nas stories da sua página de Instagram, lamentando os comentários de pessoas que não estavam a par da situação.

"Gostaria de agradecer a todos que enviaram mensagens carinhosas, agora estou bem. Já, já, eu converso com vocês sobre como as coisas aconteceram exatamente, para que não fique esse espaço aberto para pessoas violentas e ignorantes falarem à vontade sobre aquilo que não sabem!

Como o meu telefone desapareceu, tive muitos problemas em recuperar a senha do Instagram. Foi bom aproveitar esse tempinho para me recuperar sem interferência de notícias e comentários de quem não sabe como as coisas aconteceram de verdade. Mais uma vez, obrigado pelo carinho", esclarece.



© Instagram - Thiago Rodrigues

Recorde-se que o artista, de 42 anos, ficou com ferimentos na cabeça depois de, alegadamente, ter sofrido um assalto no Rio de Janeiro. Contudo, investigações concluíram que Thiago terá caído e se ferido sozinho, o que gerou dúvidas quanto às reais circunstâncias do incidente.