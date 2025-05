A RTP1 anunciou esta terça-feira, 6 de maio, o nome da próxima convidada do 'Taskmaster'. O formato conta todas as semanas com convidados famosos que se juntam ao leque de participantes.

A escolhida desta semana é um rosto bem conhecido do público, a apresentadora Sílvia Alberto.

"Estão prontos para mais um episódio? Este sábado recebemos a Sílvia Alberto com um leque de tarefas muito divertido: uma viagem pelo mundo do golfe, uma experiência na gastronomia portuguesa taskmasteriana, um ovo a cavalo ou não, uma inesquecível e desastrosa despedida de solteiro e algo tão estupido como épico", promete o canal.

'Taskmaster', recorde-se, vai para o ar todos os sábados à noite no primeiro canal.

