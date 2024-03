No Dia Internacional da Síndrome de Down, Bibá Pitta recorreu à sua página de Instagram logo pela manhã para dedicar uma mensagem à filha Madalena, que tem trissomia 21.

Ao publicar uma fotografia da filha, a celebridade começou por escrever: "Sim, hoje é o meu dia. Sim, sou mesmo especial. Sim, tenho síndrome down! Eu quero. Eu posso. Eu faço. Eu amo. Eu vivo cada dia que passa com a esperança que me respeitem, que me compreendam, que me tratem com muito amor".

"Um beijinho especial para todos porque todos somos especiais… É assim ou não é minha gente querida?", disse, por fim.

Leia Também: Bibá Pitta mostra as filhas quando eram crianças: "As minhas miúdas"