Bibá Pitta começou o dia com uma partilha carinhosa sobre as duas filhas, Maria, de 30 anos, e Madalena, de 26.

"Filhas queridas! As minhas miúdas, .a minha continuação, agora duas mulheres de quem eu me orgulho e agradeço todos os dias me terem escolhido para ser vossa mãe. Beijinhos, dia feliz", escreveu na legenda da fotografia na qual as duas filhas aparecem ainda em crianças, estando Madalena ao colo da irmã mais velha.

De recordar que Bibá é ainda mãe de mais três filhos, Tomás, Salvador e Dinis.

