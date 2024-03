Bibá Pitta fez uma publicação na sua página de Instagram onde recorda a falecida mãe. A partilha chega no Dia da Mulher, comemorado esta sexta-feira, dia 8 de março.

"A mulher que eu quero homenagear hoje é… a mulher que me deu vida, a que me amou sempre incondicionalmente, a que educou e que me deu ferramentas para me tornar na mulher que eu sou! A minha mãe", começou por escrever.

"Mais do que acreditar que estás no céu a olhar por mim, eu sou a tua continuação… Eu sou tudo o que me ensinaste, sou parte de ti", acrescentou.

"A maior ferramenta que me deste: ensinaste-me a ser livre, a ser feliz. Ensinaste a correr atrás dos meus sonhos, ensinaste-me a ter valores e convicções inabaláveis… Ensinaste-me a poder ser eu sem ter medo dos que os outros possam dizer ou pensar! Estejas onde estiveres, hoje também é o teu dia! Feliz dia para todas nós", completou.

