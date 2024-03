Já foram várias as figuras públicas que recorreram às redes sociais, logo pela manhã desta sexta-feira, para assinalar o Dia Internacional da Mulher, como Katia Aveiro ou Liliana Aguiar.

Patrícia Candoso foi outra das caras conhecidas que celebraram a data, tendo partilhado uma reflexão na sua página de Instagram.

"Como atriz, mãe de duas meninas e mulher, empreendedora, influencer, criadora disto e daquilo, malabarista da vida e mais um par de botas, na plenitude dos meus quarenta anos… eu celebro o Dia Internacional da Mulher com uma reflexão sobre a força e a resiliência", começou por escrever.

"Cada ruga no meu rosto conta uma história de lutas e triunfos, e cada sorriso reflete a alegria das conquistas alcançadas. Nas entrelinhas do meu olhar está a esperança de um futuro onde as minhas filhas possam percorrer caminhos ainda mais abertos e sem limites", acrescentou.

"Nesta imagem, vê-se um cartaz que anuncia um 'novo século'. E, de facto, este é o século em que as mulheres continuam a derrubar barreiras, a desafiar estereótipos e a assumir o peso – simbolizado pelos ombros exagerados da minha camisola – das responsabilidades e expectativas", destacou de seguida.

"No Dia da Mulher, não celebramos apenas um momento no tempo, mas a luta contínua por equidade e reconhecimento. Que possamos levantar as nossas vozes, não só para comemorar as vitórias, mas também para continuar a luta por aquelas que ainda virão", completou.

