Sofia Aparício continua a sua aventura pelo Perú. A atriz fez uma publicação na sua conta de Instagram onde partilhou com os seguidores um dos momentos mais marcantes - mas também mais assustadores - por que passou no país.

"Trujillo vai ficar para sempre na minha memoria e no meu coração. Dia 28 de novembro de 2021 acordei com o maior terremoto que já senti na minha vida, 7.5 de magnitude com epicentro na província Amazónica Peruana. Nunca vou esquecer o barulho da terra e o 'buraco' que senti no peito (que ficou ainda horas depois de já ter passado)", sublinha.

Nesta publicação, a artista destacou ainda as pessoas que teve a oportunidade de conhecer. "Aqui conheci o Napoleon, um antigo professor de Inglês apaixonado por História; o Jorge que tem um alfarrabista onde comprei uma primeira edição de, Los Heraldos Negros de César Vallejo; Henry que veio de Iquitos para Trujillo porque é cego e na cidade tinha mais possibilidade de sobreviver; outro Jorge que sonhava viajar mas só tinha ido a Cusco... a melhor parte das minhas viagens são as pessoas que vou conhecendo e que sempre me acrescentam coisas. Elas fazem-me mais rica", nota.

