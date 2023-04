Hayley Atwell está noiva do ator Ned Wolfgang Kelly. A novidade chega 10 meses depois de a atriz ter-se separado de Tom Cruise.

O romance com Ned Wolfgang Kelly surgiu logo após o fim da relação com o protagonista de 'Missão Impossível... E parece que o casal não quer perder mais tempo até oficializar o amor que os une.

O pedido de casamento aconteceu durante uma viagem romântica a Veneza, tal como contou o ator através da rede social Instagram.

'Sorte a minha. Cheguei a Veneza às 10h00, e por volta do meio-dia fiquei noivo do amor da minha vida na cozinha deste estranho apartamento, cercado de patos, com um homem do lado de fora da janela a assassinar 'My Way'. Um começo perfeito para o resto das nossas vidas juntos", cita o Daily Mail, que teve acesso à partilha.

Ned terá ainda dito que nunca teve interesse em casar-se "até conhecer esta mulher extraordinária" que o fez mudar de ideias.

Hayley Atwell e Ned Wolfgang Kelly num evento recente© Getty Images

