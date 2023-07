O fim de semana de Catarina Gouveia não poderia ter sido melhor. A atriz, de 35 anos, passou uns dias de descanso no sul do país, no Algarve, na melhor das companhias: a filha, a bebé Esperança, e o marido, Pedro Melo Guerra.

Na sua página de Instagram, a artista partilhou com os seguidores as atividades que preencheram estes momentos:

"1- Uma bela tarde de piscina, num cenário campestre a 300m da praia;

2- Praia Verde, em pleno pico de Verão. Paraíso.

3- O percurso de passadiços que nos leva até à praia. Não nos cansamos dele.

4- Uma massagem envolvida num abraço do pinhal. Inesquecível.

5- Num dos raros momentos em que não sou o colchão de praia da Esperança

6- Pequeno-almoço com o meu bolo preferido.

7- Será que sai aos seus e ama passeios de bicicleta?

8- E aquele olhar? Não cabe tanto amor em mim.

9- Pré-jantar na açoteia com o mar em pano de fundo.

10- Estamos no aquecimento para os primeiros passos".

