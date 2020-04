Maria Cerqueira Gomes esteve à conversa com o colega do 'Você na TV', esta quinta-feira, através de uma videochamada, uma vez que se encontra em casa, no Porto.

Neste momento, a apresentadora está responsável pela rubrica 'Copo Meio Cheio', cujo o objetivo é destacar as boas notícias e iniciativas durante a pandemia do novo coronavírus.

Durante a emissão de hoje, a apresentadora acabou por partilhar um pensamento com o colega e amigo, deixando o mesmo às gargalhadas.

“Sabes que ontem adormeci - pela alma dos meus filhos que isto é verdade - a pensar numa coisa, não me leves a mal”, começou por dizer.

"Há muitas senhoras que te vêem diariamente na televisão e eu pensei: deve haver muitas senhoras que são perdidamente apaixonadas por ti e devem ficar super tristes de tu seres gay e casado”, acrescentou de seguida.

Após as palavras de Maria, e depois de uns momentos de riso, Goucha destacou: "Mas sabes uma coisa, é que estas senhoras que gostam verdadeiramente de mim não deixaram de gostar depois [de saberem]. Até passaram a gostar mais de mim porque eu sou mais delas. Assim não sou de uma única mulher".

Para ver este momento, clique aqui.

