Já há quase três semanas que Manuel Luís Goucha e o marido, Rui Oliveira, estão separados. O apresentador está à frente do programa 'Você na TV', que mantém os diretos com o mínimo de pessoas por causa da pandemia do novo coronavírus.

Por sua vez, Rui tem estado no Alentejo, na propriedade do casal, a cumprir o isolamento social voluntário.

Longe um do outro, as saudades começam a apertar, como Rui confessou numa recente publicação que fez na sua página do Instagram.

"Saudade do abraço", escreveu na legenda de uma carinhosa imagem, onde surge a abraçar o marido.

