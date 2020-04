Esta quarta-feira, dia 1 de abril, celebra-se o popular Dia das Mentiras e Manuel Luís Goucha não escapou a uma brincadeira da equipa do 'Você na TV'.

Durante a primeira parte do programa, o apresentador explicou que a realização pediu que gravasse umas imagens para Fátima Lopes nas quais revelava quem era a primeira pessoa que iria abraçar quando a pandemia da Covid-19 fosse ultrapassada.

Com isto, pediram-lhe que gravasse um vídeo com cerca de 30 segundos, mas uma confusão com câmaras acabou por fazer com que tivesse de repetir várias vezes. "Sou um homem do direto, sai-me tudo à primeira", realçou.

Irritado com a situação, Manuel Luís Goucha confessou que chegou a soltar alguns palavrões, algo que habitualmente não faz: "Disse asneiras e não sou homem de dizer asneiras".

"À quarta [vez a gravar] comecei com um palavrão e acabei com um ainda pior. Por favor, se passarem as imagens ponham os pis", rematou.

