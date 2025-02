Carolina Deslandes encontra-se novamente a recuperar de um problema nas cordas vocais. A artista, de 33 anos, atualizou os seguidores da sua página de Instagram sobre o estado de saúde partilhando, inclusive, uma imagem da garganta.

"Esta é a minha corda vocal direita no início do ano. Depois de muito acompanhamento e medicação, consegui não falhar com os Coliseus. Depois do Coliseu do Porto voltei a sentir-me mal e, efetivamente, voltei atrás", informa.

"Estou a recuperar outra vez medicada e positiva. Não posso falar e por isso é que não tenho dito nada aqui. Escrever tem sido terapêutico (mais do que o costume)", completou.



© Instagram - Carolina Deslandes