Jaciara não gostou da forma séria como foi tratada a brincadeira que teve com Kasha e Jay Oliver no decorrer da passada semana na casa do 'Big Brother Famosos'.

A concorrente brasileira brincou com uma possível paixão por ambos, tendo depois atirado todas as suas 'baterias' para o músico dos D.A.M.A..

Na gala de domingo esteve em destaque o beijo na boca que Jaciara deu a Kasha, algo que a própria desvalorizou.

Esta segunda-feira, dia 25, procurando mostrar que tudo não passou de algo sem importância, a concorrente fez o mesmo com Jay Oliver.

"Pronto, dei um selinho no Jay também", afirma depois de ter cumprimentado o colega de casa com um beijinho na boca.

