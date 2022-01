Bruno de Carvalho encontra-se neste momento de muletas na casa mais vigiada do país. O ex-presidente do Sporting estava a praticar exercício físico com os restantes concorrentes do 'Big Brother Famosos' quando se lesionou.

Na manhã desta segunda-feira, Bruno de Carvalho estava a fazer um treino de futebol, dirigido por Jardel, e acabou magoado.

O concorrente do programa da TVI foi depois assistido e conta agora com o apoio de umas muletas.

