Fanny Rodrigues foi a convidada que este domingo abrilhantou a pista de 'Dança Com as Estrelas'. A participação da ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' foi um sucesso e levou a TVI a apostar numa nova convidada para o próximo programa.

Tal como revelou nas suas redes sociais, mostrando-se já em ensaios para a grande gala, Marisa Cruz foi a escolhida.

"Surpresa", escreveu a atriz e apresentadora ao partilhar com os seus fãs do Instagram as imagens que marcaram os ensaios desta quarta-feira com os bailarinos Dima e Guilena.

