Ludmilla pediu Brunna Gonçalves em casamento na noite desta segunda-feira, dia 16 de dezembro, no dia de aniversário da dançarina, e ambas deram o nó nesse mesmo dia, como já tinha sido revelado.

No entanto, a artista brasileira confessou nas redes sociais que nunca sonhou casar e falou sobre como a sua relação com Brunna a fez mudar de ideias.

"A Brunna sempre teve vontade de casar comigo. Mas antes de me apaixonar por ela, sempre disse: 'nunca me vou casar, acho tão brega'. Porque eu nunca tinha amado uma pessoa na minha vida", começou por explicar.

"A vontade foi aumentando porque eu fui me apaixonando mais e no aniversário dela fui dar-lhe um presente, que acabei por dá-lo a mim também, que era casar com esta mulher", acrescentou.

"Eu, sempre muito desligada, já tinha pensado que ia casar com ela. Mas, amores, eu tinha esquecido de avisar a todos, inclusive o juiz do cartório, minha mãe... Chegou o dia do aniversário dela, cantamos os parabéns no Maracanã. E então eu disse: 'gente, é amanhã o aniversário da Brunna, o casamento!'", recordou.

"A sorte é que tenho uma família muito f*** e amigos unidos. E conseguimos! Ligamos para o cartório - e avisei todas as pessoas para vir vestida 'de casamento' e para dizer à Brunna, caso ela perguntasse, que a estávamos a fazer um 'Natal de Gala' - que desculpa podre... Mas deu tudo certo e casamo-nos", continuou.

Mas não ficou por aqui e revelou ainda que a companheira adotou o seu apelido: "Agora o nome dela é Brunna Oliveira. Um dia, quando nossa agenda permitir, a gente vai se programa para fazer a festa, grande festa. E é isso, agora estou casada", afirmou.

